Stuttgart (pol) Am Freitagabend um 21 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei einen Brand im Gewann Eschenbach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenhütte auf dem Gelände der Jugendfarm bereits im Vollbrand. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch löschen konnte, wurde diese dennoch vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.