Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich im Rahmen des Relegationsspiels am Donnerstagabend ereignet hat. Wegen eines Verkehrsunfalls in der Kegelenstraße war eine Rettungswagen gegen 18.10 Uhr auf dem Weg zu einem verletzten Fahrradfahrer. Die 24 Jahre alte Fahrerin und ihre 25 Jahre alte Beifahrerin gerieten in der Bahnhofstraße auf der Anfahrt zum Unfallort in den Fanmarsch. Doch trotz Blaulicht und Martinshorn machten die Fans den Weg nicht frei. Die Beifahrerin des Rettungswagens stieg daraufhin aus und versuchte die Straße freizumachen. Daraufhin soll es aus dem Fanmarsch heraus zu mehreren Flaschenwürfen gegen den Rettungswagen gekommen sein. Auch zeigten Fans der Rettungswagenfahrerin den Mittelfinger. Nach der Erstversorgung des Radfahrers bemerkten die Frauen Beschädigungen an ihrem Fahrzeug. red

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 8990-3600 zu wenden.