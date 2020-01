Stuttgart (pol) Fünf Leichtverletzte und ein Schaden von zirka 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (11.01.2020) gegen 5.10 Uhr an der Kreuzung Lothringer Straße / Unterländer Straße ereignet hat. Eine 19-jährige Lenkerin eines VW Golf übersah beim Abbiegen von der Lothringer Straße in die Unterländer Straße den BMW eines 20-Jährigen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Unterländer Straße war während der Unfallaufnahme bis gegen 06.45 Uhr zwischen Güglinger Straße und Burgunder Straße gesperrt. Die Golf-Fahrerin und ihr 19-jähriger Beifahrer sowie der BMW-Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 20 und 21 Jahren wurden von Rettungskräften versorgt. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.