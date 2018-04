Anzeige

Stuttgart (pol)Ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke an der Lenzhalde mutmaßlich mit seinem Fuß vom Bremspedal aufs Gaspedal gerutscht. Der 83-Jährige verlor laut der Polizei offenbar die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem vor ihm stehenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls stießen die vier vor ihm stehenden Autos zusammen und zwei davon wurden aus den Parklücken raus- und über die zwei Fahrbahnen geschoben. Sie kamen erst zum Stehen, als sie mit einem parkenden Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite kollidierten. Die gesamte Straße war für längere Zeit komplett blockiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.