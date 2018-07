Anzeige

Polizeibeamte haben am Freitagabend im Untertürkheimer Inselbad einen Mann vorläufig festgenommen, der mindestens zwei Frauen unsittlich berührt haben soll. Der 33-jährige Mann hielt sich gegen 19.15 Uhr im Familienbecken des Freibads auf. Dort fasste er zuerst einer 15-Jährigen an die Oberschenkel. Als diese vor dem Mann flüchtete, wendete der Tatverdächtige sich einer 16-Jährigen zu, welcher er von hinten an die Brüste gefasst haben soll. Die Teenagerinnen machten das Badepersonal auf den Mann aufmerksam. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach der Anzeigenaufnahme kam der Tatverdächtige auf freien Fuß. red



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990 5778 zu melden.