Bad Cannstatt (red) - Polizeibeamte haben am Sonntag in der Frachtstraße einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, eine 40 Jahre alte Frau sexuell missbraucht zu haben. Die 40-Jährige war gegen 22.20 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie in der Frachtstraße von dem Mann erst ins Gesicht geschlagen und anschließend missbraucht worden sein soll. Ein Zeuge wurde wegen des Lärms auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle festnehmen. Was konkret vorgefallen war, ist derzeit noch unklar und deshalb Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. „Die genaueren Tatumstände wird ein Gericht in den nächsten Tagen feststellen“, teilte ein Polizeisprecher mit.