Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Dienstagabend einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Karlsplatz eine 26 Jahre alte behinderte Frau sexuell belästigt zu haben. Der Mann, der schon vorher durch Rempeleien aufgefallen war, trat gegen 18.40 Uhr unvermittelt auf die Frau zu, die sich in Begleitung ihres Freundes befand und küsste diese mehrmals gegen ihren Willen auf den Mund. Zeugen alarmierten in der Nähe befindliche Polizeibeamte. Diese nahmen den Mann vorläufig fest, der dabei Widerstand leistete und randalierte. Er verbrachte die Nacht im Gewahrsam und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.