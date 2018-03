Anzeige

Stuttgart-Degerloch (pol)Eine 82 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag offenbar von der Sonne geblendet worden und von der Fahrbahn abgekommen. Die Seniorin fuhr gegen 15.00 Uhr mit ihrem Mercedes A-Klasse die Neue Weinsteige aufwärts in Richtung Degerloch. Auf Höhe der Altenbergstaffel wurde sie nach bisherigen Ermittlungen von der Sonne geblendet, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter die Böschung hinunter. Die Frau verletzte sich leicht, Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste die Feuerwehr zur Bergung des Autos einen Kran einsetzen. Während der Unfallaufnahme kam es in Richtung Degerloch zu Verkehrsbehinderungen.