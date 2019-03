Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Dienstag eine 69 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, der vorgeworfen wird, in einem Kaufhaus an der Königstraße Waren im Wert von knapp 200 Euro gestohlen zu haben. Beim Diebstahl gegen 15.30 Uhr hatte die Frau ein Messer und weitere Werkzeuge griffbereit dabei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen sie daraufhin fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut im Wert von mehreren 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern an. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf die Straße entlassen.