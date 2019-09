Bad Cannstatt Große Aufregung herrschte heute Mittag in der Altenburg-Schule. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Paketbote dort kurz vor 12 Uhr „handelsübliche Chemikalien für den Physik-Unterricht abgeliefert“, so ein Polizeisprecher am Nachmittag. Unter anderem befand sich in dem DIN A4-großen Karton auch ein Prüfstein, mit dem man die Funktionstüchtigkeit von Geigerzählern kontrollieren kann. Dementsprechend habe sich auf dem Paket ein „Flügelrad“ befunden, also das Zeichen für radioaktive Stoffe.

Obwohl das Paket eigentlich für eine naturwissenschaftliche Schule gedacht war, also falsch ausgeliefert wurde, öffnete eine Lehrerin den Karton und stellte nach Polizeiangaben fest, dass eines der darin enthaltenen Fläschchen geöffnet war. Zur Sicherheit alarmierte sie die Feuerwehr, die aufgrund der unklaren Gefahrenlage mit einem Großaufgebot anrückte. „Vor Ort konnten wir jedoch schnell Entwarnung geben“, sagt Einsatzleiter Denis Winter. Die hochempfindlichen Messgeräte eines Spezialfahrzeugs hätten nicht angeschlagen, dementsprechend haben wir das Personal schnell reduziert.“ Maßnahmen zur Dekontamination seien nicht erforderlich gewesen. Winter lobte indes die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften: „Alle waren sehr besonnen.“ Außerdem habe die Schulleitung die Eltern informiert, sodass eine Panik ausgeblieben sei. „Es war zu keinem Zeitpunkt ein Schüler gefährdet“, so der Einsatzleiter. In dem offenen Gebinde habe sich schließlich Kohlenstaub befunden.

An der Lehrerin, die das Päckchen öffnete, ging der Vorfall wohl nicht ganz spurlos vorbei. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. seb