Anzeige

Stuttgart (pol) Ein 36-jähriger Mann, der nacheinander zwei Frauen unsittlich berührt hatte, wurde am frühen Samstagmorgen in der Bolzstraße festgenommen. Er hatte gegen 3 Uhr in einer Bar an der Friedrichstraße zwei weiblichen Gästen im Alter von 19 und 20 Jahren mehrfach an Brust und Gesäß gefasst. Als beide daraufhin das Lokal verließen, folgte ihnen der Mann und setzte seine Handlungen auf der Straße fort. Ein 25-jähriger Passant wurde auf die Situation aufmerksam, kam den Frauen zu Hilfe und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 36-Jährige wehrte sich erfolglos gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurde erst nach deren Durchführung wieder entlassen.