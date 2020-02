Stuttgart (pol) Eine leicht Verletzte und zirka 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (14.02.2020) an der Gerlinger Straße/Flachter Kreuzung ereignet hat. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Audi stand gegen 19.05 Uhr auf der Bushaltstelle in der Gerlinger Straße und wollte wenden. Dabei übersah er offenbar den von hinten kommenden Mercedes einer 39-Jährigen. Bei der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Buslinie 90 bis 21 Uhr umgeleitet werden.