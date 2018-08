Anzeige

Untertürkheim (red) - Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in Untertürkheim zwei 23 Jahre alte Männer festgenommen, die versucht haben sollen, eine 83 Jahre alte Frau zu betrügen, indem sie vorgaben, Polizeibeamte zu sein.

Die Seniorin hatte bereits am Mittwochnachmittag Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die vorgaben, dass eine Einbrecherbande in ihrer Nähe unterwegs sei und dass sie ihr Vermögen zur Sicherheit an die Polizei übergeben solle. Die Frau erkannte jedoch sofort den Betrug, ging zum Schein auf die Forderung ein und informierte die Polizei. Nach weiteren Anrufen kam am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr ein 23-jähriger "Polizeibeamter" zu der Seniorin, um mehrere Tausend Euro Bargeld abzuholen. Echte Polizeibeamte nahmen ihn nach der Geldübergabe nach kurzer Flucht fest. Sein 23-jähriger Komplize, der in einem Mietwagen wartete, wurde kurz darauf ebenfalls festgenommen.