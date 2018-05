Anzeige

Bad Cannstatt (pol) Polizeibeamte haben am Sonntag auf dem Festgelände Cannstatter Wasen zwei 23 und 26 Jahre alter Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Die beiden Männer befanden sich gegen 18.30 Uhr in einem Festzelt und bestellten jeweils eine Maß Bier. Diese bezahlten beide mit einem 50-Euro-Schein, anschließend begaben sich die Männer, ohne etwas zu trinken, in Richtung Ausgang. Das kam der Bedienung verdächtig vor, woraufhin sie die Scheine überprüfen ließ. Nachdem sich herausstelle, dass es sich offenbar um Fälschungen handelte, hielten Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens die beiden Verdächtigen am Ausgang bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen beschlagnahmten die Beamen, unter anderem in der Unterhose, insgesamt zehn weitere gefälschte 50-Euro-Scheine. In der Wohnung des 26-jährigen Deutschen wurden bei einer Durchsuchung heute Morgen weitere 27 Stück 50-Euro-Falschgeldnoten gefunden. Der 26-jährige sowie der 23 Jahre alter Deutsch-Algerier werden am Montag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.