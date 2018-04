Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Montag an der Kreuzung Deckerstraße/Marienbader Straße offenbar die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers missachtet und ist mit diesem kollidiert. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 25-Jährige wollte gegen 5.45 Uhr von der Marienbader Straße auf die Deckerstraße abbiegen und übersah offenbar den auf der Deckerstraße fahrendes Auto. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Auto gedrückt. Bei allen drei unfallbeteiligen Fahrzeugen entstand ein Schaden im Gesamtwert von rund 20 000 Euro.