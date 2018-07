Anzeige

Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Schule an der Kattowitzer Straße das Schloss eines E-Bikes geknackt zu haben und mit dem Fahrrad im Wert von über 2000 Euro herumgefahren zu sein. Zeugen beobachteten den 16-Jährigen gegen 15.10 Uhr, wie er das Fahrradschloss auseinanderriss und mit dem E-Mountainbike davonfuhr. Als die Polizei kam, stellte er das Rad ab. Der 16-Jährige wurde in der Annabergstraße festgenommen.