Stuttgart (red) - Schwer verletzt wurde ein 29-Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall in einem Parkhaus in der Kronprinzstraße. Der Mann befuhr mit einem Kleintransporter gegen 10.30 Uhr die Ausfahrtsrampe des Parkhauses. Als er bemerkte, dass er einen Teil seiner Ladung verloren hatte, stieg er aus, um diese wieder einzusammeln. Dabei hatte er wohl vergessen, das Auto richtig zu sichern. Das Fahrzeug rollte rückwärts und der Mann geriet unter die Räder. Der Transporter streifte einen Porsche hinter sich und prallte gegen eine Betonwand. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.