Stuttgart-Ost Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag an der Gaishämmerstraße vor zwei Frauen entblößt. Die beiden 28 und 48 Jahre alten Frauen waren gegen 11.50 Uhr in einem Bürogebäude an der Gaishämmerstraße, als ihnen ein vor dem Fenster stehender Mann auffiel, der telefonierte. Die Hose des Mannes war geöffnet und sein Geschlechtsteil war entblößt. Die beiden Frauen alarmierten die Polizei, woraufhin der Mann verschwand. Der Täter war etwa 50 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Mantel oder eine Jacke, die bis zu den Knien reichte sowie eine dunkle schlichte Wollmütze. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 89905778 entgegen.

