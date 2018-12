Anzeige

Stuttgart (pol) Am Freitag (30.11.2018) ist im Bereich der Olgaklinik an der Kriegsbergstraße ein Exhibitionist aufgetreten. Gegen 22.40 Uhr befand sich eine 31-jährige Frau im Bereich des Raucherpavillons der Klinik, als sie im Lichtschein einer in der Nähe stehenden Straßenlaterne eine männliche Person wahrnahm, welche eindeutige sexuelle Handlungen an sich vornahm. Einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Klinik gelang es, den 56-jährigen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die weitere Überprüfung ergab, dass gegen den Mann wegen einer anderen Straftat ein Haftbefehl vorliegt.