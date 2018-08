Anzeige

Bad Cannstatt/ Mühlhausen (red) - Ein 36 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag zuerst im Rosensteinpark und später am Max-Eyth-See mehrere Frauen sexuell belästigt. Der Mann näherte sich gegen 16 Uhr einer 29 Jahre alten Frau, die im Rosensteinpark auf einer Parkbank saß. Er setzte sich ihr gegenüber und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau verließ sofort den Park und zeigte den Vorfall auf einem Polizeirevier an. Derselbe Mann näherte sich gegen 16.15 Uhr einer siebenköpfigen Gruppe von Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren am Ufer des Max-Eyth-Sees, die dort ein Picknick veranstalteten. Auch hier beobachtete der Tatverdächtige die Frauen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Gruppe verständigte die Polizei, die den Mann vor Ort vorläufig festnahm.

Diesen erwartet nun eine Strafanzeige, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.