Stuttgart-Hofen (pol) Laut Polizeiangaben bemerkte eine 37-jährige Fahrradfahrerin den Mann am Rand des Radwegs. Er hielt Blickkontakt zu ihr, während er am Radweg stehend offenbar onanierte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin in der Nähe vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.