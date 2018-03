Anzeige

Stuttgart-Ost (red) - Ein 28 Jahre alter Mann hat offenbar am Freitag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Planckstraße Essen auf dem Herd vergessen und dadurch einen Brand verursacht. Der Mann wollte sich wohl gegen 0 Uhr Essen in einer Pfanne zubereiten und nahm diese nicht rechtzeitig vom Herd. Offenbar entflammte das darin enthaltene Öl, es entstanden ein Brand und starke Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr hatte die Situation nach wenigen Minuten im Griff. Bei dem Brand zogen sich sechs Bewohner des Hauses inklusive dem Verursacher leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort, kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem Brand ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden.