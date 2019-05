Stuttgart-West (pol) Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag (20.05.2019) in Stuttgart-West, als ein 52-jähriger Opelfahrer zirka 200 Meter über den Gehweg entlang der Silberburgstraße fuhr und dabei unter anderem fünf Fahrzeuge beschädigte. Eine 29-jährige Fußgängerin, die dem Opel gerade noch ausweichen konnte, zog sich leichte Verletzungen zu. Aus noch ungeklärter Ursache, möglicherweise aber aufgrund gesundheitlicher Probleme, war der 52-Jährige um 17.35 Uhr am Kreisverkehr Silberburg-/Gutenbergstraße mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg geraten und weiter in Richtung Rotebühlstraße gefahren. Er streifte außer drei geparkten Autos noch zwei Metallpfosten, ein Verkehrszeichen, die Auslagen eines Blumengeschäfts sowie die Mauer eines Gebäudes. Obwohl sich Teile eines ebenfalls beschädigten Parkscheinautomaten teilweise unter dem Opel verkeilt hatten, fuhr er noch mehrere Meter weiter und kam erst nach dem Aufprall auf zwei weitere Fahrzeuge zum Stehen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Silberburgstraße war während der Unfallaufnahme zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr voll gesperrt.