Anzeige

Mühlhausen - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Wohnung in der Suttnerstraße eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 19 und 12.50 Uhr die Balkontür auf bisher noch unbekannte Weise, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar, die Täter entkamen anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 8990-5778 entgegen.