Stuttgart (pol) Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag (20.05.2019) in eine Gaststätte an der Straße Pfaffenwaldring eingebrochen. Die Unbekannten kletterten zwischen 0 Uhr und 11.30 Uhr auf das Vordach des Lokals und drangen dort über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und stahlen aus einem Büro Geldbörsen mit mehreren Hundert Euro Bargeld sowie einen kleinen Tresor mit bislang unbekanntem Inhalt. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.