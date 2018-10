Anzeige

Hedelfingen (red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte an der Heumadener Straße eingebrochen. An der Heumadener Straße brachen die Täter zwischen 20 und 9.50 Uhr ein Küchenfenster auf, hebelten im Gastraum zwei Geldspielautomaten auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Zeuge hörte zwischen 4.00 Uhr und 5.10 Uhr zwar Geräusche aus der Gaststätte und sah einen zirka 1,70 Meter großen, korpulenten Mann in dunkler Kleidung, ging aber davon aus, dass es sich um einen Mitarbieter handelt.

Beim einem weiteren Versuch, in eine Gaststätte an der Rohrackerstraße einzubrechen, sind die Einbrecher gescheitert. An der Rohrackerstraße versuchten Unbekannte gegen 1.30 Uhr ein Schutzgitter vor einem Fenster zu entfernen, brachen ihr Vorhaben aber ab und flüchteten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 89905778 zu melden.