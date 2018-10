Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Frisörgeschäft an der Marktstraße eingebrochen und haben Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in den Salon ein. Dort stahlen sie ein Laptop sowie eine Haarschneidemaschine.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 89903600 entgegen.