Untertürkheim (red) - Ein unbekannter Täter ist am Sonntagabend in ein Bürogebäude an der Straße Beim Herzogenberg eingebrochen. Der Unbekannte überstieg gegen 18.45 Uhr den Zaun des Grundstücks und hebelte die Haupteingangstür auf. Im Gebäude brach er Büros auf und durchsuchte verschiedene Schränke. Offenbar stahl der Täter nichts.

Zeugen beschrieben den Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte kurz geschorene Haare, einen sonnengebräunten Teint, eine Tätowierung am linken Unterarm und eine kräftige, muskulöse Statur. Er trug weiße Schuhe, eine schwarze Hose, ein blau-graues T-Shirt, eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift, eine Sonnenbrille und eine grau-beige karierte Bauchtasche. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5, Ostendstraße, unter der Rufnummer 8990 3500 zu melden.