Stuttgart (pol) Unbekannte sind am Samstagabend in die Räume einer Kirchengemeinde eingebrochen und haben einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr über eine Eingangstür, die sie offenbar zuvor entriegelten, in das Treppenhaus. Sie brachen eine Bürotür auf, durchsuchten Schränke und flüchteten unerkannt. Einer Zeugin fielen zwei Männer auf, die sich vor dem Gebäude aufhielten. Beide waren etwa 20 Jahre alt. Einer trug eine dunkle Jacke und hatte dunkle Haare, sein Begleiter trug einen grauen Kapuzenpulli und eine hellgraue Jogginghose. Ob sie mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.