Stuttgart (pol) Ein bislang unbekannter Mann, der am späten Freitagabend in eine Arztpraxis an der Silberburgstraße einbrechen wollte, wurde dabei von einer Hausbewohnerin überrascht. Die Frau hatte um 22.25 Uhr verdächtige Geräusche im Treppenhaus gehört, wo sich im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses der Zugang zu einer Arztpraxis befindet. Ihre Rufe in das Treppenhaus haben den Einbrecher offenbar gestört. Eine weitere Bewohnerin traf kurze Zeit später auf eine ihr unbekannte Person, bei der es sich um den Mann handeln dürfte, der zuvor die Eingangstüre zur Praxis aufgehebelt hatte. Sie konnte diesen wie folgt beschreiben: Zirka 35-40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, kantiges Gesicht, südländische Erscheinung, trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Polizeirevier in der Gutenbergstraße unter +4971189903300 entgegen.