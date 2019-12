Hofen Ein Unbekannter ist am Dienstag in eine Wohnung in der Tegernseestraße eingebrochen. Nachdem der Versuch, die Türe und ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, scheiterten, zerschlug er mit einem Werkzeug das Schlafzimmerfenster und gelang so in die Wohnung. Der Bewohner, der sich in der Wohnung aufhielt, sprach den Täter an, woraufhin dieser floh. Der Täter stahl nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 89905778 zu melden.