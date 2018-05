Anzeige

Untertürkheim (red) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag einen 33 Jahre alten Mann beim Versuch, in einen Getränkehandel einzubrechen, vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte den Einbrecher kurz nach Mitternacht und rief die Polizei. Die Beamten umstellten das umzäunte Gelände an der Mettinger Straße und durchsuchten es. Sie fanden den 33-Jährigen schließlich auf dem Dach und nahmen ihn vorläufig fest. Ob er etwas gestohlen hat, ist bislang nicht bekannt. Der 33-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 0711/89903500 zu melden.