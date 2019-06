Bad Cannstatt (red) - Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht hatte, in ein Geschäft an der Dennerstraße einzubrechen.

Passanten beobachteten den Mann gegen 7.50 Uhr, wie er mit einem selbstgebauten Werkzeug an einer Schaufensterscheibe herumhantierte. Als die Zeugen den Mann ansprachen, ging er in Richtung Waiblinger Straße davon. Ein Polizeibeamter, der auf dem Weg zum Dienst war, verfolgte den Täter und alarmierte seine Kollegen. Die nahmen den 49-Jährigen kurz darauf in einem Hinterhof fest. In seinem Rucksack fanden die Beamten das Werkzeug, mit dem er versucht hatte, die Schaufensterscheibe zu öffnen. Der