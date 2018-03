Anzeige

Stuttgart-Mitte (red) Der 83-Jährige war mit seinem Opel gegen 10.30 Uhr in der Neckarstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr offenbar trotz rotem Ampelsignal in die Kreuzung Neckartor ein. Er kollidierte mit dem Renault eines 27 Jahre alten Mannes, der von der Willy-Brandt-Straße kommend in Richtung Cannstatter Straße fuhr. Der 83-Jährige, der nicht angeschnallt war, zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach momentanem Erkenntnisstand blieb der 27-Jährige unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Nach dem Unfall musste die Straße in beide Fahrtrichtungen teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen sollen sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 melden.