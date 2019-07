Bad Cannstatt (red) - Unbekannte haben zwischen Freitag vergangener Woche und Dienstagmorgen einen Elektroroller beschädigt und unsachgemäß von Bad Cannstatt zum Bahnhof Schorndorf transportiert. Der E-Roller war zuletzt ordnungsgemäß am Freitag gegen 11 Uhr in der Andreästraße in Bad Cannstatt abgestellt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn fanden den E-Roller, der eigentlich nur im Stuttgarter Stadtgebiet bewegt werden darf, am gestrigen Dienstagmorgen beschädigt am Schorndorfer Bahnhof. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei stellte vor Ort fest, dass Teile der Verkleidung sowie der Sattel aus der Verankerung gerissen waren. Zudem versuchten die Täter den Helm zu entwenden und beschädigten dabei den am Fahrzeug angebrachten Helmkoffer. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass im angegebenen Zeitraum allerdings keine ordnungsgemäße Fahrt des Motorrollers im System des Betreiberunternehmens registriert war. Es wird davon ausgegangen, dass der Roller mit der S-Bahn transportiert wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 870350 zu melden.