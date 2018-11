Anzeige

Stuttgart-Ost (red) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr am Stöckachplatz einen 25 Jahre alten Rauschgifthändler festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mit Heroin und Kokain zu dealen. Zusätzlich fanden die Beamten in seiner Wohnung rund 16 Gramm Amphetamin, 24 rauschgiftverdächtige Tabletten sowie zirka 280 Gramm einer unbekannten Substanz. Ermittlungen hierzu dauern noch an.