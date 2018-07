Anzeige

Stuttgart-Mitte (ots)Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (07.07.2018) in einem Kaufhaus an der Königstraße einen Kunden bestohlen und dies bei einer weiteren Kundin versucht. Der Unbekannte hielt sich gegen 16.15 Uhr in dem Kaufhaus auf und griff zunächst einer Kundin in der Absicht deren Wertsachen zu stehlen in die Handtasche. Die Frau bemerkte den versuchten Diebstahl, woraufhin der Täter ohne Beute von ihr abließ. Wenig später griff er nach Polizeiangaben einem 69 Jahre alten Mann in die Hosentasche, stahl diesem die Geldbörse und flüchtete. Der Täter war zirka 15 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß und hatte einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine kurze graue Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten vom Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.