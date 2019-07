Stuttgart (pol) Eine unbekannte Frau hat am Samstagnachmittag in der Königstraße einer 40-jährigen Frau das Handy entrissen. Die Geschädigte hielt ihr Handy in der Hand, als sie sich bückte, um Einkäufe in ihrer Handtasche zu verstauen. Beim Versuch ihr Handy festzuhalten, verletzte sich die Frau an den Fingern. Von der unbekannten Frau liegt folgende Beschreibung vor: zirca 18 bis 20 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, schlank, mit schulterlangen schwarzen Haaren. Die Frau hatte einen sonnengebräunten Teint und war mit gelber Stoffhose und einem schwarzen Top bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.