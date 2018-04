Anzeige

Stuttgart (red) – Der Polizei ist in der Nacht auf Freitag offenbar ein Mann ins Netz gegangen, der seit mehr als einem Monat in der Landeshauptstadt gesucht wurde. Der 39-Jährige soll am 21. Juni nach einem Verkehrsunfall am Marienplatz die Notlage einer 38 Jahre alten Rollerfahrerin dreist ausgenutzt haben. Während Rettungskräfte die Frau, die in der Böblinger Straße von einem Golf erfasst und schwer verletzt wurde, an der Unfallstelle versorgten, öffnete der Mann ihre Handtasche und schnappte sich ihren Geldbeutel.

Die Empörung war groß, trotz eines Zeugenaufrufes verlief die Fahndung nach dem Täter zunächst ohne Erfolg. Bis am vergangenen Freitag den Beamten schließlich Kommissar Zufall zur Hilfe kam: In Degerloch konnte gegen 0.20 Uhr der Mann offenbar festgenommen werden. Kurz zuvor hatte er versucht, in eine an der Straifstraße gelegene Erdgeschosswohnung einzudringen. Sonderlich geschickt stellte er sich dabei glücklicherweise nicht an: Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete den Mann, wie er sich an mehreren Fenstern und der Terrassentüre erfolglos zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Der Einbrecher ergriff beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Der Mann ist insbesondere wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt gewesen. Die Ermittlungen in den vergangen Tagen haben jedoch den Verdacht erhärtet, dass er auch die verletzte Rollerfahrerin bestohlen hat.