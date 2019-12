Stuttgart (pol) Am Samstag ist ein 64-Jähriger in der Jakobstraße Opfer eines Überfalls geworden. Gegen 1.00 Uhr traten zwei Personen unvermittelt von hinten an ihn heran und entrissen ihm seine Herrenhandgelenkstasche. In der Tasche befand sich nur ein kleiner Geldbetrag und ein Samsung Handy. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung und können nur vage beschrieben werden: 1. Täter: Zirka 170 cm große, schlanke Figur, zirka 20 Jahre alt, er hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Parka. 2. Täter: Zirka 175 cm groß, ebenfalls mit einem dunklen Parka bekleidet. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.