Mühlhausen (red) – Die Polizei hat eine 27 Jahre alte Frau ermittelt, die im Verdacht steht, in der Nacht zum Donnerstag mit ihrem Smart drei in der Hofener Straße geparkte Fahrzeuge angefahren zu haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 13 000 Euro. Einem Zeugen fielen gegen 3.30 Uhr die drei beschädigten Autos auf. Ein Polizist, der nicht im Dienst war, fand in der Nähe der Unfallstelle Autoteile mit einem Kennzeichen, das die Verkehrspolizei auf die Spur der Fahrzeughalterin führte. Sie muss mit einer Anzeige wegen Fahrerflucht rechnen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.