Stuttgart (pol) Unbekannte haben am Montag oder Dienstag im Möwenweg, im Dreispitzweg und in der Hartwaldstraße aus offenbar unverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände gestohlen. Im Möwenweg stahlen die Diebe persönliche Papiere aus einem VW, im Dreispitzweg erbeuteten sie aus dem Auto einer 57-Jährigen einen geringen Bargeldbetrag, einen Schlüsselbund und persönliche Papiere. In der Hartwaldstraße stahlen die Unbekannten aus einem Mercedes eine Jacke und einen Fahrzeugschein. Die Jacke ließen die Diebe in einem VW zurück, der ebenfalls in der Hartwaldstraße geparkt war. Aus diesem VW erbeuteten die Täter ein Mobiltelefon und einen Lautsprecher. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.