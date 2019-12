Bad Cannstatt Bei einem Brand eines Christbaums ist es am Donnerstag in einer Wohnung an der Freiligrathstraße zu einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro gekommen. Ein 66 Jahre alter Bewohner zündete gegen 17 Uhr mehrere Wachskerzen an, die an dem Weihnachtsbaum befestigt waren. Kurze Zeit später fing der Baum Feuer. Der 66-Jährige sowie seine 71 Jahre alte Ehefrau versuchten vergeblich den Baum zu löschen. In der Wohnung waren während des Brandausbruchs neben dem Ehepaar vier weitere Familienmitglieder, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung verließen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.