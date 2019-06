Stuttgart (pol) Mindestens 100.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folgen eines Gebäudebrands, der sich am Freitagnachmittag in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Um 17:13 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohn- und Geschäftshaus. Durch die eintreffenden Einheiten der Polizei und Feuerwehr konnten im Dachgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes Rauch und offene Flammen festgestellt werden. Vom Balkon einer Nachbarwohnung des brennenden Zimmers konnten zwei Bewohner gerettet werden, von denen einer durch den Rettungsdienst wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt werden musste. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht wurde, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen über mehrere Stunden im Dachstuhl erforderlich. Die Wohnung ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.