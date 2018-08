Anzeige

Wangen (red) - In der Nacht auf Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Hedelfinger Straße gebrannt. Eine Bewohnerin hatte gegen 4 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie es im Treppenhaus rauchte. Sie teilte den Einsatzkräften am Telefon mit, dass der Fluchtweg verschlossen sei, außerdem vermutete sie, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude aufhalten würden.

Daraufhin wurden die Kräfte der Feuerwehr Stuttgart und des Rettungsdienstes entsandt. Beim Eintreffen hatte ein Bewohner den Brand im Treppenraum bereits mit einem Pulverlöscher gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte mit mehreren Trupps unter Atemschutz das Gebäude und führte Messungen durch. Glücklicherweise wurden keine verletzten Personen gefunden. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

Nach bisherigen Ermittlungen fingen zwei Kinderwägen und ein Papierkorb Feuer. Ein Brandhelfer erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Laut Schätzungen der Feuerwehr entstand am Gebäude ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine vorsätzliche Tat nicht ausgeschlossen werden.