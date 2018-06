Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Bei einem Brand in einem Küchen- und Mehrzweckcontainer an der Frachtstraße ist am Donnerstag erheblicher Schaden entstanden. Offenbar brach der Brand gegen 2.20 Uhr im Küchenbereich des Containers aus.

Polizeibeamte, die in anderer Sache vor Ort waren, nahmen Rauch und offene Flammen wahr und alarmierten die Feuerwehr. Diese bekam den Brand schnell in den Griff und meldete kurze Zeit später Feuer aus. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Brandursache ist bislang noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine vorsätzliche Tat kann den bisherigen Erkenntnissen zu Folge ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.