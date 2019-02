Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Bei einem Brand an einem Gebäude in der Martin-Luther-Straße ist am Dienstag erheblicher Sachschaden entstanden. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache ist auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gegen 3.55 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die von Anwohnern alarmierten Rettungskräfte, insbesondere die Feuerwehr kümmerten sich um die Sicherheit der Anwohner und löschten den Brand. Der Sachschaden beträgt mindestens 20 000 Euro.