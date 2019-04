Bad Cannstatt (red) - Eine 55 Jahre alte Frau hat am Freitagmittag betrunken auf dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße einen Unfallschaden an ihrem Auto aufnehmen lassen. Die 55-Jährige, die mit ihrem Auto zum Revier fuhr, erschien gegen 12 Uhr auf der Wache und gab an, ihr Auto am Vormittag auf einen öffentlichen Parkplatz abgestellt zu haben. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie einen offensichtlichen Unfallschaden im hinteren Bereich fest. Zur Begutachtung des Schadens bat der Polizeibeamte darum, das Fahrzeug auf einen freien Dienstparkplatz umzuparken. Nachdem die Frau der Bitte nachkam und der Beamte mit der Anzeigenaufnahme begann, stellte er ihm Laufe der Befragung Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest. Ein Alkoholtest erhärtete den Verdacht. Die Frau war deutlich alkoholisiert. Nach einer Blutentnahme beschlagnahmten die Beamten die Autoschlüssel sowie den Führerschein der 55-Jährigen. Zudem ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen Unbekannt aufgenommen worden.