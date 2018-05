Anzeige

Zuffenhausen (red) - Zwei Unbekannte haben am Donnerstagmittag mit einem Trick aus der Wohnung eines 72 Jahre alten Mannes in Zuffenhausen einen Geldbeutel gestohlen. Die beiden Männer trafen gegen 13 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf den zufällig dort anwesenden Mann und behaupteten, den Stromzähler ablesen zu müssen. Der stark sehbehinderte Senior ließ einen von ihnen in die Wohnung eintreten.

Etwa zwei Stunden später bemerkte der Mann, dass der Unbekannte seinen Geldbeutel mit knapp 100 Euro Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen hatte. Eine Täterbeschreibung konnte der 72-Jährige nicht abgeben, er konnte lediglich sagen, dass es sich um zwei Männer handelte, die akzentfreies Hochdeutsch sprachen.