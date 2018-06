Anzeige

Feuerbach (red) - Eine 42 Jahre alte Honda-Fahrerin hat am Mittwochvormittag auf der Kreuzung Sieglestraße und Heilbronner Straße beim Abbiegen offenbar einen Unfall verursacht. Die 42-Jährige bog gegen 11.25 Uhr von der Sieglestraße nach links in die Heilbronner Straße ab, übersah offenbar den aus der Krailenshaldenstraße entgegenkommenden Opel eines 63-jährigen Mannes und stieß mit ihm direkt auf den Bahngleisen der Stadtbahn in der Nähe der Haltestelle Sieglestraße zusammen. Die 42-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Stadtbahnverkehr verzögerte sich dadurch erheblich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.